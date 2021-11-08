Mtavari: Саакашвили вертолетом транспортировали в военный госпиталь в Гори

По сообщению телеканала Mtavari Arkhi, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили транспортировали вертолетом в военный госпиталь в Гори. Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба комментариев пока не делали.

Как рассказала журналистам мать политика Гиули Аласания, она не смогла повидать сына в руставской тюрьме, т.к. его увезли.

«Игнорируя все вокруг они на наших глазах забрали Михаила Саакашвили и куда-то его увезли», — сказала женщина.

Несколько часов назад экс-президента осмотрели врачи консилиума, созданного по решению Минздрава Грузии. Как заявил журналистам его лечащий врач, все члены консилиума единогласно пришли к выводу о необходимости срочной госпитализации Саакашвили.