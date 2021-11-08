МВД об акции в Тбилиси: «Любое нарушение закона будет немедленно пресечено»

Министерство внутренних дел Грузии выступило с заявлением в связи с намеченной в Тбилиси 8 ноября акцией протеста оппозиции.

«В целях безопасности и во избежание искусственной эскалации обстановки, наши сотрудники будут мобилизованы в столице и будут поддерживать общественный порядок. Министерство внутренних дел защищает право наших граждан на проведение мирных собраний и демонстраций, гарантированное Конституцией Грузии.

Вместе с тем, следует отметить, что согласно Закону Грузии «О собраниях и манифестациях» запрещается блокировать административные органы и приостанавливать их деятельность», — говорится в сообщении.

В МВД призывали граждан и политических лидеров «соблюдать Конституцию Грузии, уважать профессиональную деятельность сотрудников полиции, не выходить за рамки закона о мирных собраниях и подчиняться требованиям полиции».

«Любое нарушение закона будет немедленно пресечено полицией, последует соответствующая правовая реакция», — пообещали в ведомстве.