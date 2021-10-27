В Национальном архиве Грузии открылась фотовыставка Гигло Каралашвили

В выставочном зале Национального архива Грузии открылась выставка стереофотографии Гигло Каралашвили, которая проходит в рамках фотофестиваля Kolga Tbilisi Photo.

Сохранившиеся в Национальном архиве уникальные фотографии Гигло Каралашвили будут выставлены впервые. Коллекция в основном состоит из фотографий, сделанных Каралашвили во время путешествий по разным странам Европы в 1900-1910 годах. В объектив генерала также попали праздничные военные марши в Тбилиси, частные дома, массовые собрания и многое другое.

Выставка продлится до 20 ноября.

Георгий (Гигло) Каралашвили – военный, генерал, певец, фотограф. Помимо службы в армии он был еще и деятелем культуры: пел, играл на таре и фотографировал.

В 1963 году семья Гигло Каралашвили передал Национальному архиву Грузии свою коллекцию фотографий, которая включала 770 негативов и 60 позитивов.