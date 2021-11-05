Оперный певец Паата Бурчуладзе готов сесть в тюрьму, чтобы Саакашвили госпитализировали

Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе обратился к властям Грузии с предложением посадить его в тюрьму. Взамен он требует госпитализировать третьего президента страны Михаила Саакашвили в одну из многопрофильных клиник гражданского сектора. Об этом Бурчуладзе написал на своей страничке в соцсети Facebook.

«У всего есть предел!!! Больше нельзя это терпеть!!! Я не хочу становиться соучастником убийства третьего президента. «Грузинская мечта», вы во всем нарушаете закон: присваиваете проигранные выборы, ловите невинных людей и судите их в своем суде по-своему. Пожалуйста, нарушьте закон еще раз и дайте мне возможность сменить третьего президента в тюрьме. Дайте ему возможность пройти лечение в многофункциональной больнице.

Очень прошу вас принять во внимание мою просьбу, и я сегодня же прилечу в Грузию. Так вы сделаете два великих дела: не включите Грузию в список диких стран и доставите большое удовольствие Бидзине Иванишвили – у него будет одновременно двое заключенных, которых он терпеть не может».

Отметим, что несколько лет назад оперный певец, меценат (основатель благотворительного фонда «Иавнана») и посол доброй воли ООН Паата Бурчуладзе активно включился в политику. В 2016 году он основал партию «Государство для народа», которой, однако, не удалось пройти в парламент, получив на выборах только 3,5% голосов. Позже Бурчуладзе заявил, что покидает политическую арену.

Что касается Михаила Саакашвили, то он голодает в тюрьме уже 36 день. По словам адвокатов и сторонников экс-президента Грузии, состояние его здоровья значительно ухудшилось, жизненно-важные показатели вызывают тревогу. Власти готовы госпитализировать Саакашвили в тюремную больницу, но оппозиция настаивает на его переводе в гражданскую клинику.