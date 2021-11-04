Мать Саакашвили обратилась за помощью к президенту Украины

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания призвала президента Украины Владимира Зеленского помочь освободить ее сына из тюрьмы. Об этом она заявила в видеообращении, размещенном на страничке Саакашвили в соцсетия Facebook.

«Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить», — сказала Алания.

«Я – мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына у меня на глазах убивают».

В своем видеообращении она отметила, что экс-президент Грузии голодает уже 35-й день, поэтому с ним «может случиться все что угодно, в любой момент». Но это, считает Гиули Аласания, никого не беспокоит. По ее словам, в Грузии Саакашвили могут перевести только в тюремную больницу, где отсутствуют необходимые условия и специалисты.

«Я очень на вас надеюсь. На всех вас – людей в Украине. На депутатов, и я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего, к господину Зеленскому», — заключила мать Михаила Саакашвили.