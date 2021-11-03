Ian Kelly #новости Грузия-США, судебная реформа, судеьная система, Ян Келли

Бывший посол США о судебной системе Грузии: это не демократия

SOVAОт

Бывший посол США в Тбилиси Ян Келли раскритиковал избрание двух новых членов Высшего совета юстиции Грузии. Поделившись в своем Twitter заявлением посольства Соединенных Штатов, он процитировал часть текста, дал свою оценку происходящему:

«Скажем прямо: это не демократия. «Процесс не был ни конкурентным, ни прозрачным… Не было возможности для… участия широкого круга квалифицированных кандидатов, а также существенного вовлечения гражданского общества и соответствующих заинтересованных сторон».

Ранее с критическим заявлением выступило посольство США в Тбилиси. В дипмиссии выразили разочарование тем, что судебная власть Грузии упустила возможность продемонстрировать прозрачность и вновь не смогла избрать своих представителей посредством конкурентного и демократического избирательного процесса. С критикой назначения новых членов Высшего совета юстиции выступило и посольство ЕС в Тбилиси.

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => #новости