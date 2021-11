Бывший посол США о судебной системе Грузии: это не демократия

Бывший посол США в Тбилиси Ян Келли раскритиковал избрание двух новых членов Высшего совета юстиции Грузии. Поделившись в своем Twitter заявлением посольства Соединенных Штатов, он процитировал часть текста, дал свою оценку происходящему:

«Скажем прямо: это не демократия. «Процесс не был ни конкурентным, ни прозрачным… Не было возможности для… участия широкого круга квалифицированных кандидатов, а также существенного вовлечения гражданского общества и соответствующих заинтересованных сторон».

Let’s be clear: this is not democracy. “The process was neither competitive nor transparent…There was no opportunity for…participation by a broad range of qualified candidates, nor for meaningful engagement by relevant interlocutors and civil society.” https://t.co/Ul7SNXKDkp

