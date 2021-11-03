Посольство США раскритиковало избрание новых членов Высшего совета юстиции Грузии

Посольство США в Тбилиси вслед за представительством Евросоюза раскритиковало назначение новых членов Высшего совета юстиции Грузии. В американской дипмиссии отметили, что это произошло 31 октября, когда страна была сосредоточена на муниципальных выборах. При этом о досрочной отставке двух действующих членов совета не было объявлено заранее.

«Процесс не был ни конкурентным, ни прозрачным. На каждую вакансию предлагался один кандидат. О намерении занять места, оставшиеся вакантными из-за досрочной отставки, не было почти никаких предварительных уведомлений. Не было возможности для консультаций или участия широкого спектра квалифицированных кандидатов, а также для существенного вовлечения гражданского общества и соответствующих заинтересованных сторон. Вызывает разочарование то, что судебная власть упустила возможность продемонстрировать прозрачность и снова не смогла избрать своих представителей посредством конкурентного и демократического избирательного процесса».

Посольство США отмечает, что, когда Конференция судей спешит с принятием важных решений без конкуренции или прозрачности, это демонстрирует нежелание проводить реформы, которые повысят подотчетность и общественное доверие к процессу, кандидатам и самому Высшему совету юстиции: «Многие квалифицированные, профессиональные члены судебной системы, которые из-за закрытой системы отключены от этого процесса, заслуживают лучшего».

В дипмиссии также подчеркивают, что этичная судебная система является основой приверженности Грузии принципу верховенства закона. Соединенные Штаты обещают продолжить отстаивать и поддерживать реформы, которые повысят подотчетность, профессионализм и прозрачность суда, что будет иметь основополагающее значение для избранного Грузией пути евроатлантической интеграции.