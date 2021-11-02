Посол ЕС: назначение судей в Совет юстиции Грузии было поспешным и непрозрачным

Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель подверг критике избрание новых членов Высшего совета юстиции Грузии. По словам дипломата, это уже пятый по счету шаг назад за последние четыре месяца в сфере судебной системы и верховенства закона страны.

«31 октября Конференция судей Грузии избрала двух новых судей в Высший совет юстиции. Эти назначения состоялись на следующий день после местных выборов и всего через четыре дня после публикации повестки дня Конференции. Предшественники назначенцев, две женщины, неожиданно отказались от своих мандатов, срок полномочий которых еще не истек. Объявление кандидатов до назначений не производилось», — говорится в заявлении.

«Назначения были поспешными, непрозрачными и неконкурентными. Таким образом, они расходились с обязательствами Грузии, направленными на повышение независимости, подотчетности, качества и доверия к судебной системе в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией».

Карл Харцель перечислил другие события, нанесшие ущерб правовой системе страны, отметив, что это еще раз демонстрирует необходимость начать амбициозную судебную реформу посредством широкого, инклюзивного и межпартийного процесса.

«Евросоюз вновь призывает власти Грузии выполнить свои обязательства по реформированию, в том числе сферы правосудия, в интересах граждан Грузии и будущего отношений с ЕС. Евросоюз повторяет, что, хотя он по-прежнему полностью привержен поддержке реформ в Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации между, помощь Грузии по-прежнему зависит от прогресса в ключевых реформах», — добавил посол ЕС.