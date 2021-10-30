Исполнительный директор Ipsos о сговоре с властями: «Полный нонсенс и чушь»

«Полный нонсенс и чушь». Так исполнительный директор организации Ipsos Бен Пейдж прокомментировал в Twitter заявление гендиректора Mtavari Arkhi Ники Гварамия о том, что между высокопоставленным руководителем организации и Кахой Каладзе была совершена коррупционная сделка.

Ранее организация Mtavari Arkhi прекратила сотрудничество с исследовательсткой компанией, сославшись на грубое и недобросовестное нарушение условий договора с ее стороны.

Причиной разногласий стали данные по выборам в Зугдиди. 27 октября Mtavari Arkhi сообщил о том, что, согласно социологическому опросу, заказанному у Ipsos, в городе лидирует кандидат от «Единого национального движения». Позднее в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что на украинском сайте организации на первом месте находится их кандидат.

Согласно заявлению Ipsos, Mtavari опубликовал сырые результаты, требовавшие доработки.