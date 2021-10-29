В Ipsos ответили Mtavari Arkhi

Организация Ipsos ответила генеральному директору Mtavari Arkhi Нике Гварамия. Ранее телеканал прекратил сотрудничество с исследовательсткой компанией, сославшись на грубое и недобросовестное нарушение условий договора с ее стороны.

Причиной разногласий стали данные по выборам в Зугдиди. 27 октября Mtavari Arkhi сообщил о том, что, согласно социологическому опросу, заказанному у Ipsos, в городе лидирует кандидат от «Единого национального движения». Позднее в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что на украинском сайте организации на первом месте находится их кандидат.

Согласно заявлению Ipsos, Mtavari опубликовал сырые результаты, требовавшие доработки. В заявлении исследовательской организации говорится:

«27 октября 2021 года Ipsos предоставила своему заказчику — телеканалу Mtavari Arkhi — результаты предвыборных экзитполов в 5 крупных городах Грузии. Mtavari опубликовал результаты незадолго до окончания экзитполов. Результаты по городу Зугдиди, опубликованные Mtavari, отличались от тех, что Ipsos передал им, и тех, что Ipsos опубликовал на собственном сайте.

Ipsos считает, что причиной путаницы стала неразбериха на Mtavari Arkhi по поводу того, что предназначалось для публикации. Предоставленные нами данные содержали полную информацию, как взвешенную, так и не взвешенную. <…> К сожалению, Mtavari опубликовал сырые результаты, требующие доработки и не предназначенные для публикации», — заявили в организации.