Mtavari Arkhi подает в суд на Ipsos

Mtavari Arkhi расторгает контракт с исследовательской компанией Ipsos, которая занималась социологическими опросами по заказу телеканала. Решение руководства Mtavari озвучил генеральный директор Ника Гварамия. По его словам, компания грубо нарушила условия контракта. Канал намерен судиться с Ipsos и требует компенсации.

27 октября Mtavari Arkhi опубликовал результаты проведенного организацией опроса, согласно которым в четырех самоуправляемых городах Грузии лидировали кандидаты «Единого национального движения». На следующий день пресс-секретарь правящей партии Шалва Папуашвили заявил, что результаты, озвученные телеканалом, отличаются от опубликованных на украинском сайте Ipsos.

В частности, нестыковка данных связана с результатами социологического опроса в Зугдиди. Согласно Mtavari Arkhi в городе лидировал кандидат «Нацдвижения» Анзор Мелия, по данным, опубликованным на украинском сайте организации, Мелия уступает кандидату «Мечты» Мамуке Цоцерия.

«Создает существенные сомнения и абсолютно шокирует тот факт, что телекомпания узнает о позиции главного партнера посредством брифинга «Грузинской мечты» < > Мы выражаем обоснованное сомнение в связи с тем, что имеет место коррупционное соглашение», — заявил Гварамия.