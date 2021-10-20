20 дней голодовки: состояние здоровья и сила духа Саакашвили

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 20-й день. Врачи, курирующие здоровье заключенного, пришли к решению перевести его на превентивную госпитализацию. Экс-президент, ранее категорически отказывавшийся от медицинского вмешательства, согласился на лечение. «Чтобы сохранить рассудок».

«Я хочу сохранить рассудок и способность работать до конца, поэтому согласен на медицинское вмешательство врачей, которые помогут мне оставаться в трезвом сознании и хоть и ограниченно, но участвовать в текущих событиях, чтобы, пока я в силах, помогать Грузии». В своем последнем письме заключенный экс-президент согласился на госпитализацию. Но почеркнул: получать пищу в какой бы то ни было форме не намерен до своего освобождения.

Слабость, бледность, проблемы с передвижением, моторикой речи и минус 14 килограммов. Михаил Саакашвили, по словам тех, кому удается его навещать, испытывает определенные негативные последствия объявленной им голодовки. Но сам он неоднократно заявлял, что госпитализации не хочет. Впоследствии это подтверждал и прибывший из США его личный врач Николоз Кипшидзе, которого допустили к пациенту лишь спустя пять дней. Тем не менее, бывший президент, рацион которого состоит лишь из чая и воды, всегда понимал: рано или поздно госпитализация станет неизбежна.

Зураб Пагава, член консилиума врачей:

«Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать».

Саакашвили, ранее отказывавшийся от «медицинской помощи в случае потери сознания и любого медицинского вмешательства», согласился на допуск врачей на 16-й день голодовки. Согласился на консилиум, тесты и лекарства.

Все рекомендации врачей будут соблюдены, заверили в министерстве юстиции Грузии, если на это даст свое согласие сам экс-президент. Более того, большинство из них начнут выполнять «с завтрашнего дня». Но решили не уточнять – какие именно.

Заключения личного врача и адвокатов Михаила Саакашвили о том, что состояние здоровья, но не духа экс-президента, с каждым днем ухудшается, в специальной пенитенциарной службе назвали не соответствующими действительности. Ведь заключенный принимает прописанные ему лекарства, а все жизненные показатели – в норме.

«Давление – 120/90. Пульс – 90. Сатурация – 97. Глюкоза 101 mg/dl».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и вовсе назвал происходящее вокруг голодовки Саакашвили «политическим шоу».

Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

«Он – обыкновенный симулянт, профессиональный аферист, который говорит, что якобы голодает и хочет, чтобы мы все говорили о его диете или голодовке – это позорная ситуация».

Ранее глава правительства, как аргумент, использовал число банок меда, купленных третьим президентом Грузии в тюремном магазине. Ираклий Гарибашвили опирался на заявление начальника пенитенциарной службы Ники Цхвариашвили о том, что заключенный Саакашвили стал потреблять в камере мед и натуральные соки. «С полной ответственностью» Гарибашвили заявил, что голодающий человек не может съедать полкилограмма меда.

«С помощью своей кредитной карты он лично купил семь банок меда и принял полкило меда. Поэтому, прекратите лгать и вводить общество в заблуждение», – обратился премьер к журналистам.

В главной оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Едином национальном движении» целью таких заявлений считают дискредитацию голодовки заключенного. Эка Херхеулидзе, член ЕНД, неоднократно навещавшая своего соратника, объяснила анатомию «медовой легенды». Одна чайная ложка меда в день в чай была рекомендована врачом.

«Именно после этого он [Саакашвили] купил пять банок меда по 50 миллиграммов. Но, услышав, что этим спекулируют и, тем самым, могут запятнать его голодовку, он попросил передать сторонникам, что израсходовал только одну банку, а остальные вернул администрации».

Пока в правительстве занимаются подсчетом израсходованных экс-президентом банок меда, врачи и близкие Саакашвили бьют тревогу: физически ему становится все хуже, несмотря на сохраняющуюся бодрость духа. Прекратить голодовку третьего президента Грузии призвал Католикос-Патриарх Илия Второй, назвав это «нехристианским поступком». К призыву присоединился и вице-спикер парламента, бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко. С письмом к сыну обратился и отец экс-президента, врач Николоз Саакашвили.

Николоз Саакашвили, отец Михаила Саакашвили:

«Миша! Обращаюсь к тебе как врач и отец. Речь идет о голодовке, которая ничего хорошего твоему здоровью не принесет, лишь навредит. Прошу, прекрати эту акцию, соберись с силами и энергией для дальнейшей борьбы. Прими это решение. До встречи».

Депутат верховной Рады Украины, в свое время также объявлявшая бессрочную голодовку, обратилась к сторонникам Саакашвили, чтобы они призвали своего лидера отказаться от крайней формы протеста. Некоторые его сторонники от призывов перешли к делу. Жители села Муганло (Гардабанский муниципалитет) привезли к руставской тюрьме забитого специально для экс-президента барашка.

Но экс-президент убежден: голодовка для него – «единственная форма борьбы, которую ему оставил этот режим». «А борьба сейчас важнее, чем мое здоровье», – считает Саакашвили.