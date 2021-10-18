Зазеркалье пропаганды РФ: по следам Саакашвили - SOVA

В красном галстуке, в присущей ему ироничной манере, главный рупор пропаганды Кремля Дмитрий Киселев называет экс-президента Грузии «международным авантюристом и военным преступником». Хотя сам Саакашвили, подчеркивает он, «представляется не иначе как личный узник Путина».

«Теперь сидя на нарах всячески привлекает к себе внимание». В том числе и главного государственного телеканала Москвы.

«Все перевернуто с ног на голову»

Свой сюжет специальный корреспондент «России 1» в Грузии Александр Бузаладзе начинает с актуального: многотысячного митинга в поддержку Саакашвили, организованного крупнейшей оппозиционной партией «Единое национальное движение». Акцию автор называет «последним шансом перед вторым туром выборов».

«Первый проигран в пух и прах», – делает он вывод. Хотя если бы это было правдой, второго тура просто бы не было.

«Турецкие флаги. Столетний горец, обернутый в звездно-полосатый флаг. Боевики и наемники с грузино-украинскими шевронами. Оголтелая русофобская риторика с пеной у рта. Грузинское зазеркалье», – так автор описывает атмосферу митинга, прошедшего 14-го октября.

Привычная риторика при освещении событий в Грузии и Украине. Особенно когда на эти страны нужно натравить внутреннюю российскую аудиторию. Но сам автор не показывает ни одного фрагмента той самой «русофобской риторики». Акценты делаются на символах, которые вызывают особое раздражение у пророссийски настроенной части общества, на которую они работают. Это Турция, читаем Османская Империя, которая согласно российской пропаганде, грезит вновь завоевать Грузию. Правда здесь одна оговорка: современная Турция — член НАТО и важный геополитический партнер Тбилиси на пути ее интеграции в Альянса. Не забывает Бузаладзе упомянуть и о развращающем богатыми традициями Грузию- Запад и украинских фашистов, разрушивших свою страну. Таким образом в Москве пытаются показать – вот какими «символами» представлены борцы за свободу Михаила Саакашвили.

Пенсионеры, вино и чурчхела

Из этого зазеркалья корреспондент Бузаладзе отправляется в Кахети, на сбор урожая. Знакомит с Татьяной Овсянниковой, собирающий виноград. И подчеркивает – она русская, укоренившаяся на родине вина.

«За пару месяцев сборщики заработают 600 долларов – это 10 пенсий», – сочувствует грузинским старикам корреспондент.

Дальше по жанру рисует картину страны, так называемой failed nation. Концепция, которую с удовольствием продвигают кремлевские политтехнологи, стараясь делать акцент на неудачах молодых демократий. Тех, которые пытаются избавиться от статуса заднего двора России. И мы видим в кадре с трудом «выживающих» в этой «безысходности» бабушку и дедушку, которым «не до митингов и уж точно не до Саакашвили». На фоне истории о том, как их дети сбежали от безработицы в Австралию, а сами ради куска хлеба «у дороги варят чурчхелу», на авансцену выходит мать третьего президента Гиули Аласания.

«Пока грузинские пенсионеры выживают, Гиули Аласания – мама Михаила Саакашвили – на Украине покупает элитный дом. Дом элитный, сколько-то там миллионов».

Далее – отрывок из ее видеообращения прошлогодней давности. Там Аласания делится информацией о своей зарплате и покупке дома на заработанные своим трудом деньги. Ролик был ответом на сомнения украинского журналиста Сергея Пояркова в эфире телеканала кума Путина, Медведчука, о том, что такой роскошный дом нельзя честно приобрести.

Впрочем, полный контекст в сюжете «Вести недели» показан не был. Но вывод сделан:

«Она не варит чурчхелу и не варит виноград, нет такой необходимости. И как такое может не раздражать».

Скорее всего журналисту «Вестей недели» нет дела до благосостояния грузинского населения. Главное здесь – показать, что страна, выбравшая евроатлантический курс, не способна на самостоятельное существование. Это одна из ключевых целей пропаганды. На главных политических шоу федеральных телеканалов России ежедневно обсуждаются проблемы соседних стран, главным образом, партнеров Запада. И в конце буквально каждой программы ставится риторический вопрос: «Ну и чем вам помог Запад?».

О русских и русофобии

«Давайте за то, чтобы россияне почаще приезжали в Грузию», – поднимает тост корреспондент, выпивая бокал красного кахетинского вина. Эта идея дальше красной нитью проходит по сюжету оставшиеся несколько минут. Автор сюжета едет в Боржоми, где неоднократно подчеркивает историческое российское присутствие в этой части Грузии.

«В Боржомском ущелье – услада русских царей – лекарство от кахетинского вина и чачи – лечебная вода. Знаменитый Екатерининский источник 1841 года, по-советски – скважина №1. Это совсем не та вода, которую мы привыкли пить в бутилированном виде».

Потом возвращается к собственным наблюдениям: «кого только не встретишь на источнике – поляков, украинцев, казахов».

«Но в процентном соотношении это несравнимо с тем, когда здесь массово отдыхали россияне. Русских почти нет, и доходы упали», – очередной вывод корреспондента.

После отмены прямого авиасообщения в 2019 году, количество русских туристов, действительно, сократилось, но сказать, что их «почти нет» – нельзя. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в 2020 году на россиян приходилось 13,8% всех визитеров. В предыдущие годы процент колебался в районе 15-19%.

Не обходится и без главного аргумента российской пропаганды — про единоверные народы. Вопрос «Русские вернутся?» уличному музыканту, часто исполняющему у источника российский репертуар, получает следующий ответ:

«Обязательно. Мы с русскими крестимся, в одной церкви молимся одному Богу. Ну как нас можно различить?!».

Ну и как же обойтись без пресловутого запрета на русский язык. Его пропаганды активно использовала против Украины. Бузаладзе утверждает, что «наследники дела Саакашвили выскребают и зачищают все русскоязычное». «Но есть в Грузии герои-идеалисты, которые, несмотря на трудности, держат оборону». Среди них, по словам журналиста, редакция русскоязычной газеты «Вечерний Тбилиси», у которого до сих пор есть свой читатель.

В самом сюжете этого не говорят и не показывают, но в официальной расшифровке сюжета на сайте даже пишут, что в редакции «Пушкин – рядом с иконами на стене».

Антитурецкая карта

«Если Грузия забывает русский, Аджария забывает грузинский», – еще один пассаж из сюжета «России 1».

Заключительная часть сюжета пропитана мыслью, что в Батуми не остается ничего грузинского. Распространение антитурецкого нарратива в Грузии – одна из основ российской пропаганды.

«Батуми, центр, всюду слышен перекат грузинской речи, вывески на турецком, рестораны, казино, магазины. Местные шутят – «мы – филиал Анталии». За каждым кебабом и пахлавой здесь опытный турецкий повар. Обменники для своих, свое такси, кальянные, прачечные, гостиницы, клубы. Грузинам вход воспрещен. Грузинские женщины только для турецких мужчин».

Что автор имеет в виду под «своим» такси – не понятно. Утверждения о том, что куда-либо грузинам вход воспрещен также не подкрепляются ни кадрами, ни какими-либо другими записями. Как аргумент – лишь слова местного правозащитника Тамаза Бакуридзе о том, что турки считают грузин рабами.

Далее акцент смещается на то, что Саакашвили «за турецкие инвестиции продал все». «Не только землю. Но и море, и рыбу».

Культивация антитурецких настроений, как правило, происходит благодаря различным пророссийски настроенным партиям, связанным с ними СМИ и ультраправым группам. Так называемая «мягкая сила» буквально пытается нарочито сместить акцент с российской оккупации грузинских территорий на потенциальную экспансию Турцией Аджарии. Производители фальшивых новостей утверждают, что Турция уже контролирует эти грузинские территории. Приводятся и такие мифы, что якобы в Батуми проживают уже 25 000 этнических турков, что, не соответствует реальности. Пропаганда таким образом переключает внимание населения от реальных угроз, поскольку страхи вкупе с неосведомленностью – лучшие проводники пропаганды.

Впрочем, в мультикультурном Батуми, особенно в летние месяцы, русских туристов чуть ли не больше, чем самих батумцев. И несмотря на географическую близость турецкой границы, российское присутствие кажется не меньшим.

Закольцовывает свой сюжет автор Александр Бузаладзе стендапом посреди стада овец. Возможно именно эту аллегорию он использует для характеристики сторонников грузинской оппозиции. Правда, здесь российский пропагандист свою мысль оставляет недосказанной, ведь как не раз уверял президент Путин «как было к грузинскому народу отношение добрым и благожелательным, так и осталось».