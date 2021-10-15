Бен Ходжес: визит главы Пентагона в Грузию свидетельствует о поддержке США

Визит главы Пентагона в Грузию свидетельствует об интересе администрации Соединенных Штатов к Черноморскому региону, а также выражает поддержку Вашингтоном Тбилиси. Об этом в интервью Общественному вещателю заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

«Когда министр обороны США посещает Грузию, Украину и Румынию, он демонстрирует интерес администрации к Черноморскому региону. В то же время, этот визит является сигналом поддержки Грузии со стороны США. Вы представляете, сколько стран хотят принять у себя министра обороны Соединенных Штатов? В то же время я ожидаю, что министр обороны, как представитель администрации Байдена, расскажет о важности либеральных и демократических институтов в Грузии и озвучит ожидания США в отношении демократии в странах-партнерах», — сказал Бен Ходжес.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин посетит Грузию в рамках турне по Европе на следующей неделе. Министр иностранных дел Давид Залкалиани назвал визит «историческим», заявив, что он подчеркивает особое значение, которое США придают стратегическому партнерству с Грузией.