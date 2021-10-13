lloyd austin 3 #новости Грузия-США, Джон Кирби, Ллойд Остин, Пентагон
Secretary of Defense Lloyd J. Austin III briefs the press from the Pentagon Briefing Room, Washington, D.C., Feb. 19, 2021. (DoD Photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Jack Sanders).

Министр обороны США посетит Грузию

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Министр обороны США Ллойд Остин посетит Грузию. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Отмечается, что на следующей неделе Остин отправится в турне по Европе, в рамках которого посетит также Тбилиси и Киев.

«Министр обороны и его команда готовятся к визиту в Европу на следующей неделе. В ходе поездки министр обороны посетит Грузию, Украину и Румынию, а завершится европейское турне в Брюсселе, где секретарь примет участие во встрече министров обороны стран НАТО», — заявил представитель Пентагона.

Точная дата визита главы оборонного ведомства США пока не объявлена.

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