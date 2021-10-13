Министр обороны США посетит Грузию

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Грузию. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Отмечается, что на следующей неделе Остин отправится в турне по Европе, в рамках которого посетит также Тбилиси и Киев.

«Министр обороны и его команда готовятся к визиту в Европу на следующей неделе. В ходе поездки министр обороны посетит Грузию, Украину и Румынию, а завершится европейское турне в Брюсселе, где секретарь примет участие во встрече министров обороны стран НАТО», — заявил представитель Пентагона.

Точная дата визита главы оборонного ведомства США пока не объявлена.