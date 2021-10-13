Давид Залкалиани: визит министра обороны США – свидетельство поддержки Грузии

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал «историческим» предстоящий визит в Тбилиси секретаря обороны США Ллойда Остина. По словам главы МИД, это подчеркивает особое значение, которое Соединенные Штаты придают стратегическому партнерству с Грузией.

Залкалиани сообщил, что визит состоится на следующей неделе, и в настоящее время прорабатываются его детали. Ожидается, что в ходе запланированных встреч будут обсуждаться вопросы углубления двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности и процесса интеграции Грузии в НАТО.

«Визит представителя администрации США такого высокого уровня является еще одним четким посланием со стороны нашего ключевого стратегического партнера в поддержку территориальной целостности, суверенитета, устойчивого демократического развития и евроатлантической интеграции нашей страны. Визит министра обороны является частью регионального турне, что, в свою очередь, показывает, насколько важны для Соединенных Штатов мир и стабильность в Черноморском регионе».

Глава МИД отметил, что Вашингтон и Тбилиси имеют прочное партнерство в оборонной сере, что играет решающую роль в повышении боеготовности грузинской армии и ее совместимости с НАТО.