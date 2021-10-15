Кличко призвал власти Грузии освободить Саакашвили

Мэр Киева Виталий Кличко призвал власти Грузии освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом он написал на своей страничке в соцсети Facebook.

Кличко отметил, что Саакашвили для Грузии и для постсоветского пространства – личность историческая. Он воплотил реформы, коренным образом изменившие Грузию и ее репутацию в мире.

«Друзья! В столице Грузии сегодня прошли акции протеста с требованием освободить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он голодает уже 13 дней. (…) Нужно найти законные решения, чтобы его освободить. Потому что такое развитие событий – если Михаил останется в тюрьме – принесет Грузии больше негатива, чем позитива. Говорю это как человек, который любит Грузию и всегда ее поддерживал», — написал Кличко.

«Безусловно, на этом пути у Михеила было немало ошибок. Но не ошибается тот, кто ничего не делает», — добавил мэр Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения Саакашвили в Киев. В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба сказал: что Украина своих граждан в беде за границей не бросает.