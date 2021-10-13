Глава МИД Украины о Саакашвили: мы своих граждан в беде за границей не бросаем

Украинские дипломаты поддерживают постоянную связь с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом заявил на брифинге глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».

«Мы поддерживаем постоянную связь с Михаилом Саакашвили, у адвокатов есть к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ. Уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию и его адвокатов», — сказал Кулеба.

Министр добавил, что в МИД сейчас изучают юридическую сторону дела и выбирают алгоритм, который будет применяться.

«Еще раз подчеркну, что Саакашвили является гражданином Украины, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение, каким путем двигаться, а это может быть не только экстрадиция, тогда об этом и проинформируем», — отметил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен добиваться возвращения Михаила Саакашвили.