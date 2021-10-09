В связи с трагедией в Батуми кандидат в мэры от ЕНД приостановил предвыборную кампанию

Кандидат в мэры Батуми от оппозиционного «Единого национального движения» Георгий Киртадзе заявил о приостановке предвыборной кампании в связи с трагедией улице 26 мая. В результате обрушения жилого дома там погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе двое детей.

«Наш город постигла ужаснейшая трагедия. Батуми оплакивает погибших горожан. Сейчас не время для споров и политических заявлений. Поэтому мы решили на время приостановить избирательную кампанию», — заявил Киртадзе.

Отметим, что по итогам выборов в органы местного самоуправления 2 октября кандидат от ЕНД Георгий Киртадзе набрал 41,97% голосов, немногим опередив представителя правящей «Грузинской мечты» Арчила Чиковани, за которого проголосовали 41,08% избирателей. Таким образом, два кандидата прошли во второй тур выборов.

Что касается трагедии в Батуми, поисково-спасательная операция продолжается там уже более суток. Обрушение подъезда жилого дома в Батуми произошло примерно в полдень 8 октября. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя женщина скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).

В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.