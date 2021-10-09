В связи с трагедией в Батуми 11 октября объявлено в Грузии днем траура

11 октября объявлено в Грузии днем ​​траура в связи с гибелью людей в результате обрушения жилого дома в Батуми. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и выражаю соболезнования членам семей и родственникам погибших. Вместе с ними вся Грузия оплакивает эту ужасную трагедию».

По словам главы правительства, государство окажет пострадавшим всю необходимую помощь. Он также пообещал, что все лица, виновные в трагедии, понесут наказание по всей строгости закона.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в центре Батуми произошло в полдень 8 октября. Погибли, по меньшей мере, шесть человек, в том числе двое детей. Извлечь живыми спасателям удалось только двоих – мужчину и женщину, но женщина вскоре скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Поисково-спасательная операция продолжается. Предполагается, что под завалами могут оставаться три человека.

МВД Грузии сообщило о задержании по факту обрушения трех лиц. Это гражданин иностранного государства, хозяин квартиры на первом этаже рухнувшего дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).