Женщина, извлеченная из-под завалов в Батуми, скончалась в больнице

Женщина, вечером 8 октября извлеченная из-под завалов обрушившегося дома в Батуми, скончалась в больнице. Врачам не удалось спасти ее жизнь.

По словам медиков, состояние пострадавшей было крайне тяжелым. По данным СМИ, было зафиксировано несколько остановок сердца. Ранее сообщалось о том, что из-под завалов извлечены тела пяти погибших, в том числе двоих детей.

Еще один человек, вызволенный живым из-под обломков, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственного дыхания. Поисково-спасательная операция на месте обрушения продолжается уже почти сутки. Предполагается, что под завалами могут находиться три-четыре человека.

МВД Грузии, между тем, сообщило о задержании по факту обрушения трех лиц. Это хозяин квартиры на первом этаже рухнувшего дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в центре Батуми произошло в полдень 8 октября. Вскоре после этого удалось спасти ребенка, оказавшегося заблокированным в автомобиле, припаркованном у здания.