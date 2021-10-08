Фактор Саакашвили: как «президент в тюрьме» повлияет на отношения Грузии с Западом - SOVA

Политические процессы в Грузии, кажется, окончательно выходят из-под контроля. Впервые в истории страны бывший президент угодил за решетку. И его «попытки сплотить грузин», как пишет американское издание The Washington Post, «могут нарушить планы правящей партии «Грузинская мечта». По какому сценарию будут развиваться события, пока никто не рискует прогнозировать. Но очевидно, что западные партнеры будут следить за ситуацией вокруг Саакашвили. Особенно в свете очевидного кризиса доверия в отношении «Грузинской мечты».

ЕС уже более года пытается вернуть Грузию на путь демократии, усадить власти и оппозицию за стол переговоров и запустить в стране здоровую парламентскую жизнь. Теперь дипломатам приходится разбираться и с экс-президентом в тюрьме.

Саакашвили изначально предупреждали из Брюсселя и Страсбурга, что возращение на родину – не лучшая затея. Член Европарламента Виола фон Крамон открыто заявила, что этот шаг лишь создаст ненужную напряженность и нанесет ущерб как неустойчивым политическим процессам, так и демократическому имиджу Грузии.

Виола фон Крамон, европарламентарий

«У ЕС нет ни желания, ни ресурсов вмешиваться в очередной ненужный политический кризис, который неизбежно возникнет, если Саакашвили вернется. Мы с коллегами четко объяснили все это бывшему президенту Грузии во время недавних встреч».

То, что возвращение Саакашвили вряд ли поможет деэскалировать обстановку в стране, заявила и влиятельный американский сенатор Джин Шахин. Она же – соавтор самых острых писем от Сената США, открыто критикующих власти Грузии и их откат демократии. По словам Шахин, у бывшего президента был свой шанс, но он потерпел поражение на свободных и справедливых выборах в 2012 году.

Джин Шахин, сенатор США:

«Я была тогда наблюдателем на выборах и видела, как эти выборы проводились. В последующие годы Саакашвили дискредитировал себя. Не думаю, что его возвращение будет полезно для страны».

Тем временем, в американском Госдепе власти Грузии призвали обеспечить Михаилу Саакашвили правосудие в соответствии с законодательством страны, ее международным обязательствам и конвенцией о правах человека. А в «Европейской народной партии» экс-президента практически назвали политзаключенным.

«Европейская народная партия»:

«Арест и политическое преследование бывшего президента Михаила Саакашвили еще больше усилили напряженность и политическую поляризацию в стране. В последние дни главные фигуры правящей партии сделали нетолерантные и провокационные заявления, в очередной раз подчеркнув политически мотивированную судебную систему в Грузии. Это по-прежнему вызывает у нас глубокую озабоченность».

Среди таких провокационных, по мнению критиков, заявлений – слова премьер-министра Ираклия Гарибашвили, верного соратника олигарха и создателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Болезненно отреагировав на активность Саакашвили в тюрьме, глава правительства пригрозил:

«Пусть ведет себя хорошо, иначе мы добавим ему другие статьи и отправим за ним других».

На Западе прекрасно понимают – заботиться о тюремных сроках должен не премьер-министр, а судебные органы, к которым у партнеров Грузии много вопросов. Из-за нежелания проводить судебную реформу и деполитизацию системы правосудия, что было одним из главных условий «Соглашения Шарля Мишеля», Грузия не получила транш от Евросоюза.

«К нам будут относится так, как мы того заслуживаем»

Гела Васадзе, эксперт Грузинского центра стратегического анализа (GSAC)

«У нас в тюрьме сидит президент. Но это полбеды. Он сидит, когда сам президент Европарламента говорит, что у нас нет свободного и независимого суда. Вот это уже беда. Понятно, что если бы у нас был независимый суд, то нахождение в тюрьме было бы позором для президента, но это можно было бы как-то пережить. А вот когда президент, к тому же политический оппонент, в тюрьме с учетом отсутствия независимого суда – это позор, который грозит государственным институтам. И на Западе это прекрасно понимают. К нам будут относится так, как мы того заслуживаем»

Но призывы Запада прекратить преследование политических оппонентов, считают эксперты, будут проигнорированы правящей «Мечтой». То, что она не слушает партнеров, показало аннулирование компромиссного соглашения. Тем не менее, группа европейских консерваторов и реформаторов в Европарламенте призвала грузинские власти снять обвинения с экс-президента и освободить его из-под стражи. Дело Саакашвили, по мнению посла США в Тбилиси Келли Дэгнан – испытание для грузинского правосудия. Процесс продемонстрирует, сможет ли суд работать беспристрастно, справедливо и открыто, считает дипломат.

«Ситуация в Грузии походит на ситуацию в Беларуси»

Давид Дарчиашвили, политолог

«Грузинская мечта» знает, что освобождение Саакашвили прямо транслируется и переводится как окончательный и решительный удар по устоям партии власти. Поэтому она всячески будет этому сопротивляться столько, сколько сможет. Но сейчас она как забитый в угол зверь, который не знает, как выйти, и напряженно сидит на месте. Я не жду от властей каких-то рациональных решений, поэтому настроен несколько пессимистично. Думаю, ситуация будет в дальнейшем радикализироваться. Вся надежда у меня на то, что в самой правящей вертикали придут к тому, что с этим стилем правления нужно кончать. Посмотрим, мы походим на ситуацию в Беларуси».

Предшественник Келли Дэгнан на должност должности посла США в Тбилиси Ян Келли в свою очередь резко высказался в адрес и действующего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, и самого заключенного – Михаила Саакашвили. Своей критикой он поделился в Twitter.

Ян Келли, бывший посол США в Грузии:

«Они оба являются ядом для политического тела. Как и все политики, в том числе в моей стране, которые предпочитают конфликт и личную власть национальным интересам».

Национальные интересы страны, вероятно, действительно под угрозой. Британский журналист и эксперт по Кавказу Томас де Ваал считает, что возможности западных стран в решении кризиса ограничены. И грузинские процессы становятся для них «кошмаром».

Томас де Ваал, британский журналист и эксперт по Кавказу.

«Они делают все возможное, чтобы вывести Грузию из этой странной политической поляризации и перейти к прагматичной, реальной политической повестке дня, но все стало намного хуже», – подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

Эксперты сходятся во мнении, что последние события в Грузии значительно омрачают отношения между Тбилиси и Евроатлантикой. Причем, не утих еще и скандал, связанный с предполагаемой слежкой грузинских спецслужб за иностранными дипломатами. Не так давно аккредитованные в Грузии послы направили совместное письмо главе МИД Давиду Залкалиани. В нем представители дипкорпуса выразили серьезную обеспокоенность по поводу прослушки телефонных разговоров.

«Это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и наносит ущерб нормальной дипломатической деятельности в Грузии», – говорится в письме.

По словам Гелы Васадзе, на фоне последних скандалов наихудший сценарий развития отношений между Тбилиси и Западом уже реализован. Политолог подчеркивает: когда такая страна, как Грузия, не только устраивает прослушку дипломатов, но и не может это скрыть, она зарабатывает соответствующее отношение.

«Это не приговор, а диагноз. Когда мы говорим, что мы европейская страна и хотим в Европу, сегодня кроме иронической ухмылки это больше ничего уже не может вызывать».

Но Запад еще не решил до конца, что делать с нынешним правительством, считает политолог Давид Дарчиашвили. С одной стороны, европарламентарии и дипломатические службы напряжены действиями грузинских властей, чего не скрывают. С другой – наблюдатели Европарламента дают, по его словам, «немного неадекватную, очень мягкую оценку» прошедшим 2 октября выборам в органы местного самоуправления. «Такая неразбериха» долго продолжаться не может, уверен эксперт.

«Поскольку я не думаю, что «Грузинская мечта» в лице Иванишвили за кулисами и его ставленника премьера Гарибашвили способна на рациональные действия и мышление, ситуация усугубится. Хотя некоторые питают надежды, что единственная рациональная фигура правящей партии – сам Иванишвили. И исходя из своей бизнес-хватки он что-то сообразит. Поймет, что его империи угрожает серьезная опасность. Но я этого не очень ожидаю. Думаю, перефразируя Наполеона: все закончится длинной колонной демонстрантов».