dmitriy muratov 2 #новости Дмитрий Муратов, Нобелевская премия, Россия, свобода слова, СМИ

Российский журналист Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

SOVAОт

Нобелевская премия мира 2021 года присуждена главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Как заявили в Нобелевском комитете, они удостоены награды «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира».

«С момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России. Оппоненты «Новой газеты» отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики», — заявила глава комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», Дмитрий Муратов признался, что не ожидал такого решения и скинул звонок из Норвегии, как «нежелательный».

«Мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами [СМИ-иноагентами], которых сейчас гнобят, высылают из страны», — сказал журналист.

В Кремле Муратова поздравили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главреда «Новой газеты» талантливым и смелым человеком, а решение Нобелевского комитета – высокой оценкой его деятельности: «Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам».

Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира. До этого приз получали советский правозащитник и диссидент Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

В мае 2020 года SOVA записала с Дмитрием Муратовым интервью.

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SOVA

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