Российский журналист Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира 2021 года присуждена главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Как заявили в Нобелевском комитете, они удостоены награды «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира».

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

«С момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России. Оппоненты «Новой газеты» отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики», — заявила глава комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», Дмитрий Муратов признался, что не ожидал такого решения и скинул звонок из Норвегии, как «нежелательный».

«Мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами [СМИ-иноагентами], которых сейчас гнобят, высылают из страны», — сказал журналист.

В Кремле Муратова поздравили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главреда «Новой газеты» талантливым и смелым человеком, а решение Нобелевского комитета – высокой оценкой его деятельности: «Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам».

Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира. До этого приз получали советский правозащитник и диссидент Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

В мае 2020 года SOVA записала с Дмитрием Муратовым интервью.