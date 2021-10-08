Российский журналист Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира 2021 года присуждена главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Как заявили в Нобелевском комитете, они удостоены награды «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира».
BREAKING NEWS:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
Как пишет Telegram-канал «Подъем», Дмитрий Муратов признался, что не ожидал такого решения и скинул звонок из Норвегии, как «нежелательный».
«Мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами [СМИ-иноагентами], которых сейчас гнобят, высылают из страны», — сказал журналист.
В Кремле Муратова поздравили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главреда «Новой газеты» талантливым и смелым человеком, а решение Нобелевского комитета – высокой оценкой его деятельности: «Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам».
Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира. До этого приз получали советский правозащитник и диссидент Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.
В мае 2020 года SOVA записала с Дмитрием Муратовым интервью.