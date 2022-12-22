Саакашвили позволили дистанционно присутствовать на судебном процессе

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно участвует в заседании суда, на котором обсуждается ходатайство адвокатов об отсрочке его приговора. Прежние заседания откладывались, в то время как Саакашвили не удавалось ни присутствовать на суде, ни участвовать в процессе посредством видеосвязи.

Ранее сообщалось, что экс-президент хочет явиться в суд, но медики клинике «Вивамед», где он проходит лечение, выступали против. В ходе предыдущего заседания 14 декабря защита потребовала обеспечить дистанционное участие политика в процессе, но тогда Пенитенциарная служба заявила, что это невозможно сделать технически. В результате заседание было отложено на неделю.

Напомним, семья, адвокаты и сторонники Михаила Саакашвили утверждают, что его состояние здоровья резко ухудшилось. Они, кроме прочего, говорят о возможном отравлении экс-президента токсичными веществами и требуют его перевода на лечение в одну из клиник на Западе. Власти Грузии обвинения в отравлении категорически отрицают и, в свою очередь, обвиняют Саакашвили в симуляции болезни.