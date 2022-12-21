Пенитенциарная служба Грузии опровергает утверждения об отравлении Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергает утверждения об отравлении третьего президента страны Михаила Саакашвили. По словам начальника медицинского департамента ведомства Малхаза Урткмелидзе, к такому выводу они пришли на основе заключения, подготовленного центром «Эмпатия». Его представители говорят о резком ухудшении здоровья экс-президента и требуют его срочного перевода на лечение за границу.

Однак, как утверждает Урткмелидзе, согласно документу исследовательского центра, в организме Саакашвили не обнаружено токсичных веществ в количестве, свидетельствующем о его отравлении. А все показатели – намного ниже нормы.

«Суд передал нам т. н. заключение «Эмпатии», которое было подготовлено в одной из американских лабораторий (NMS Labs). Мы изучили заключение, в котором указан нижний предел содержания вещества, улавливаемый анализатором. В заключении рядом с показателем нижнего предела указывается текущий результат. Минимальный предел анализатора сравнивается с результатом. И заключение подготовлено таким образом, что мы имеем дело с отравлением», — сказал глава медицинского департамента Пенитенциарной службы.

По его словам, на сайте самой лаборатории, где «Эмпатия» проводила исследование, указан как минимальный предел конкретного анализа, так и допустимая норма, которые не отражены в представленных документах. Урткмелидзе добавил, что на страничке NMS Labs результаты не являются конфиденциальными и доступны для всех: «Оказалось, что в самой лаборатории приведенные ими цифры, т. е. результат, ниже предела нормы».

Представитель Пенитенциарной службы при этом сослался на токсикологическое обследование от 31 мая, по результатам которого было установлено, что все показатели Саакашвили находятся в допустимых границах.

В ведомстве также отмечают, что согласно параметрам лаборатории медицинского центра Mayo Clinic, которая считается одной из ведущих лабораторий, уровень ртути, обнаруженной в волосах экс-президента, вдвое ниже допустимого предела. Также эти показатели соответствуют норме по данным лаборатории Doctor’s Data.

«Со всей ответственностью повторяю: по представленной ими же [центром «Эмпатия»] информации и уточненным нами данным ни один из показателей не превышает нормы и находится намного ниже предела нормы», — сказал Урткмелидзе.

По его словам, обвинения в отравлении, тем более в пенитенциарном учреждении, принимают уже гротескную форму. «Мы не собирались делать заявление по этому поводу, но это уже за гранью. Никакое отравление, даже их документами, не подтверждается», — сказал глава меддепартамента.

Урткмелидзе также заявил, якобы Саакашвили отказывается сдавать дополнительные анализы. «Если мы хотим приблизиться к объективности и подтвердить, произошло ли что-либо, непонятно, чему служит отказ сдавать анализы. Даже сегодня, насколько мне известно, он отказывается от исследования. Чему это служит – решайте сами», — добавил представитель Пенитенциарной службы Грузии, выразив уверенность, что сторонники экс-президента пытаются ввести общество в заблуждение.