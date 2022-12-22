Грузия vs партнеры: почему в Тбилиси говорят о втором фронте и спецоперации под названием «Саакашвили» - SOVA

Владимир Зеленский – человек года по версии журнала Time. В разное время чести оказаться на обложке издания удостаивались такие личности, как Мартин Лютер Кинг и Уинстон Черчилль. С последним Зеленского часто сравнивают. Но пока президентом Украины восхищается практически весь мир, партия «Грузинская мечта» не упускает возможности раскритиковать администрацию Зеленского.

После 24 февраля власти в Тбилиси стали вести активную антиукраинскую и антизападную кампанию по двум направлениям – это манипуляции темой «второго фронта» и т. н. «фактором Саакашвили». Если по первому пункту работа началась в первые дни войны, то по второму она особенно обострилось в последнее время – когда состояние здоровья третьего президента Грузии значительно ухудшилось.

Желая доказать «симуляции» политика, власти обнародовали кадры из больничной палаты. Но в результате общество убедилось в обратном – состояние Саакашвили действительно весьма тяжелое. Это подтверждает и заключение независимой экспертизы – у политика порядка 10 диагнозов, несовместимых с заключением.

Лидер Украины – воюющей страны – своим призывом проявить милосердие к Саакашвили доставил «Грузинской мечте» большие неудобства, считают в оппозиции. Ведь к Зеленскому сегодня прислушиваются и на Западе. Но сами власти к призыву отнеслись с ожидаемой несерьезностью, заявив, что заявление украинского президента обеспечили «авторы спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию». В недалеком прошлом аналогичное заявление, но в отношении уже европейских партнеров, делал председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе. Он объяснил требование европарламентариев освободить Мишу чувством вины и ответственности за Саакашвили, «поскольку они сами призывали его вернуться на родину».

Тем временем, вопрос дальнейшей судьбы Михаила Саакашвили уже вышел за рамки внутригрузинского, став едва ли не фактором в определении европейского будущего страны. Призыв освободить экс-президента наряду с призывом ввести санкции в отношении «ответственного за ослабление демократии в Грузии олигарха Бидзины Иванишвили» вошел в резолюцию Европарламента.

К пробуждению международной реакции призвал и сам Саакашвили, лично направив письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой о помощи. Западные дипломаты открыто заявляют: ответственность за состояние здоровья экс-президента Грузии лежит на нынешних властях страны.

Фактор Саакашвили усиливает градус напряженности между Тбилиси и стратегическими партнерами. Но обмен критикой начался задолго до ареста экс-президента и начала войны в Украине. В течение последних 18 месяцев представители «Грузинской мечты» делали все более враждебные заявления в отношении западных партнеров, недовольных откатом демократии и поляризацией в стране.

Но сами власти Грузии оказались под интенсивным огнем западной и украинской критики именно после российского вторжения 24 февраля. За осторожное осуждение агрессии Кремля и слабую поддержку Киева.

Согласно проведенному OC Media анализу, одно из главных лиц партии – председатель Ираклий Кобахидзе – за первые полгода войны в Украине сделал всего девять комментариев с критикой в адрес Москвы, но в общей сложности 57 негативных комментариев о Западе и 26 – о Киеве. Позже к этому добавился «исторический провал» на пути евроинтеграции – Тбилиси не получил статус кандидата на вступление в ЕС. В ответ на критику «Грузинская мечта» возродила старый нарратив: «Мы единственное правительство в современной Грузии, при котором не было войны». Параллельно обществу стали делать информационные инъекции – дескать некие силы в самой Грузии, а также в Украине и на Западе пытаются втянуть Тбилиси в войну и развалить государство.

Но в исторический момент, когда практически весь мир пересмотрел свое отношении к России, включая, кажется, Китай и Индию, на сторону Москвы встала страна-жертва российской оккупации, власти которой не могут ответить на вопрос журналистов: «Враг ли Россия Грузии?».

То, что партия Бидзины Иванишвили избирает политику «нераздражения» Москвы, было официально заявлено еще в 2012 году, с приходом «Мечты» к власти. Особенно ярко реализация этой политики проявилась на фоне украинской войны, когда правящее большинство при первой попытке заблокировало оппозиционный проект резолюции в поддержку украинского народа. В предложенной властями альтернативной резолюции авторы умудрились осудить вторжение в Украину, даже не упомянув в документе Россию.

За проукраинскую резолюцию «Грузинская мечта» не голосовала и ранее, в 2016-м, на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Тогда власти назвали одним из главных источников напряженности в отношениях между странами – фактор Саакашвили.

Уже в 2022-м премьер Ираклий Гарибашвили четко заявил: Грузия не планирует участвовать в экономических санкциях против России, «поскольку это нанесет ущерб нашей стране». Впоследствии власти запретили приземляться в Тбилиси украинскому частному самолету, чтобы забрать добровольцев. Зеленский тогда отозвал посла из Тбилиси, сославшись на «аморальную позицию» кабинета Гарибашвили.

На всем этом фоне Россия снимала с Грузии наложенные ранее санкции на молочную продукцию. В Киеве это назвали поощрением грузинской политики со стороны Кремля. Позже Россия даже заговорила о возможности возобновления прямого авиасообщения с Грузией и либерализации визового режима. Если «сформируются необходимые предпосылки». Но в оппозиционных и экспертных кругах считают: все действия грузинских властей относительно главных врагов Путина – Украины и Саакашвили – вполне могут стать этими предпосылками.

Иванишвили всегда презентовал свой приоритет нормализации отношений с Россией полной противоположностью политике, которую проводил Саакашвили в период с 2004 по 2013 год. Олигарх однажды заявил, что бывший президент «размахивал членством Грузии в НАТО перед глазами России как красной тряпкой перед быком». Тем не менее осторожность правительства «Грузинской мечты» в отношениях с Москвой не объясняет резких антизападных жестов и риторики, в то время как большинство населения поддерживает интеграцию с Западом. В совокупности заявления и действия правительства сильно напоминают умышленную политику по смене прозападного курса.

На отношения же между Грузией и Украиной – странами, начавшими свой путь к установлению демократических институтов через революции – сегодня влияет много факторов. Большинство из них скорее должно способствовать дальнейшему сближению Тбилиси и Киева. Сохранив дружбу и вновь став союзниками, им было бы легче сдерживать общего врага.