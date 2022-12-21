Грузинские сталинисты потребовали учредить 21 декабря День Сталина

В родном городе Иосифа Сталина Гори 21 декабря отмечали день рождения советского диктатора. Члены «Коммунистической партии» и сталинисты собрались с цветами, красными флагами и портретами Иосифа Виссарионовича у дома-музея «вождя народов».

Участники акции призвали учредить в Грузии 21 декабря праздник в честь Иофиса Сталина – Сталиноба. Они также потребовали запретить вход на территорию дома-музея бездомных собак и движение на этой же территории велосипедов. Кроме того, традиционно в этот день прозвучало требование вернуть на главную площадь Гори памятник Сталину, демонтированный в 2010 году.