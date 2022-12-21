Госдеп США: власти Грузии обязаны справедливо и достойно относиться к Саакашвили

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал ситуацию вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. В ходе пресс-конференции его попросили ответить, контактирует ли Госдеп либо посольство Соединенных Штатов в Тбилиси с грузинскими властями по этому вопросу.

«Это обязанность правительства Грузии – справедливо и достойно относиться к г-ну Саакашвили, в том числе путем предоставления ему всей необходимой медицинской и психологической помощи, как рекомендовано независимыми медицинскими экспертами Народного защитника. Они, конечно, должны обеспечить защиту его прав человека, и чтобы он получал всю необходимую ему заботу».

Напомним, семья, адвокаты и сторонники Михаила Саакашвили утверждают, что его состояние здоровья резко ухудшилось. Они, кроме прочего, говорят о возможном отравлении экс-президента токсичными веществами и требуют его перевода на лечение в одну из клиник на Западе. Власти Грузии обвинения в отравлении категорически отрицают и, в свою очередь, обвиняют Саакашвили в симуляции болезни.