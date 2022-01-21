КПРФ предложила признать ДНР и ЛНР. В Кремле призвали не нагнетать

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики на территории Украины – ДНР и ЛНР. Авторы считают такое решение «обоснованным и морально оправданным».

«Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик», — говорится в документе.

По мнению членов КПРФ, за последние годы на основе всенародного волеизъявления в самопровозглашенных республиках Донбасса были построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти. Они уверены, что признание независимости ДНР и ЛНР со стороны Москвы послужит укреплению международного мира и региональной стабильности.

Обращение подписано 11 депутатами-коммунистами, в том числе главой фракции Геннадием Зюгановым.

Спикер Нижней палаты России Вячеслав Володин, комментируя внесение законопроекта, назвал этот вопрос «очень серьезным и ответственным». По его мнению, правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, чтобы обсудить данную инициативу. «Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — написал он в своем Telegram-канале.

«Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — добавил Володин.

В Кремле «инициативу с бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе», комментировать не захотели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лишь заявил, что «сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности». Он также призвал авторов инициативы «не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи».