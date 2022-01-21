Встреча Лаврова и Блинкена: «Россия стоит перед выбором – переговоры или конфликт»

Главные дипломаты России и США завершили двусторонние переговоры в Женеве. Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена длилась около полутора часов. В начале переговоров Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывать урегулировать разногласия с Москвой посредством диалога.

«Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остаются ли пути дипломатии и диалога открытыми, мы намерены идти этим путем для разрешения наших разногласий мирно», — сказал госсекретарь.

В свою очередь Лавров поблагодарил Блинкена за предложение провести встречу в Женеве в «контексте работы, которая началась, над предложениями о гарантиях безопасности».

Уже после переговоров главы внешнеполитических ведомств России и США провели отдельные брифинги. Энтони Блинкен заявил, что встреча носила «откровенный и содержательный» характер. Он также сообщил, что письменный ответ Москве по гарантиям безопасности Соединенные Штаты представят на следующей неделе.

«Я сказал ему [Лаврову], что в ближайшие дни мы проведем переговоры с нашими партнерами и союзниками и после этого, надеюсь, более подробно и в письменном виде передадим России наши обеспокоенности и идеи на следующей неделе».

Госсекретарь добавил, что стороны пришли к единому мнению насчет важности продолжения дипломатической работы: «Я считаю, что министр иностранных дел Лавров теперь лучше понимает нашу позицию, а мы – позицию России. Сегодняшняя дискуссия в этом смысле была полезна, и поэтому мы встретились».

По словам Энтони Блинкена, сейчас Москва стоит перед выбором: переговоры или конфликт. США готовы к обоим вариантам, добавил он, подчеркнув, что пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и повлечет ответ.

«Я вновь подчеркнул министру Лаврову, что в вопросе озабоченности в сфере безопасности, которые Россия поднимала в последние недели, США и наши европейские союзники и партнеры готовы работать над возможными способами их разрешения в духе взаимности, что означает, что и Россия должна отреагировать на наши озабоченности».

Глава МИД РФ на итоговой пресс-конференции заявил, что на переговорах в Женеве российская сторона получила предварительную устную реакцию на выдвинутые ранее предложения. По его словам, Москва уже направила ряд ответов, способных помочь Вашингтону подготовить письменные ответы.

«Мы уже слышали первую реакцию Соединенных Штатов, пока устную, на то, что обсуждалось в тех форматах на уровне наших заместителей. Реакция, как американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, — реакция была предварительной», — уточнил Лавров.

Он также добавил, что считает правильным обнародовать ответы США после их получения. «Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности, и буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали», — сказал он.