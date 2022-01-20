Саакашвили о Порошенко: «У нас с ним мало общего»

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал события вокруг бывшего лидера Украины Петра Порошенко. На своей страничке в соцсети Facebook он также напомнил, что впервые оказался за решеткой именно при президентстве Порошенко.

«Петр Порошенко перед возвращением в Киев заявил в интервью американскому изданию Politico, что Зеленский его преследует точно так же «как Янукович преследовал Тимошенко, и как грузинская власть преследует Саакашвили».

Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад. А после того, как судья Лариса Цокол меня освободила, ее опять-таки по приказу Порошенко стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и чуть не придушив выкинули из страны.

Я по-человечески не желаю Порошенко попасть в тюрьму, но думаю, что на фоне того, что он проводит со мной параллели – у нас с ним мало общего. Я прижал коррупцию мэров (за это они мне мстят), а при Порошенко коррупция расцвела как водоросли в одесском море. Я провел настоящие реформы (и контрреформаторы не могут мне этого простить), а Порошенко их только имитировал. Да и вообще, какой-то он не настоящий Петр Алексеевич, каждый раз как вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нем моя любимая Украина упустила», — написал Саакашвили.