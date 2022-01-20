Компания iPlus отказалась от импорта в Грузию шведских подкожных микрочипов

Грузинская компания iPlus отказалась от импорта шведских подкожных чипов BioHax International. Контракт с поставщиком расторгнут.

«Причиной стало присвоение современным технологиям гражданами религиозного значения!».

Свое решение в компании объяснили тем, что заботятся о клиентах и ​​учитывают отношение к продукции большинства из них.

«Хотя мы больше не будем импортировать чипы, следует отметить, что это не имеет ничего общего с религией, и эта современная технология служит только комфорту и безопасности!».

В iPlus рассказали о преимуществах имплантов, в частности, о том, что на подкожном микрочипе может храниться информация о здоровье человека (группа крови, артериальное давление, температура, сердцебиение, проведенные медицинские процедуры, аллергия и т. д.), которая в случае чрезвычайного происшествия может иметь решающее значение для спасения его жизни.

Biohax International была основана шведским предпринимателем Йованом Остерлундом. Компания специализируется на вживлении чипов между большим и указательным пальцами. Авторы утверждают, что эта система безопасна и не может быть взломана через интернет.

Имплант – это чип размером с рисовое зерно. Он позволяет пользователям открывать электронные замки, заводить машину, оплачивать покупки или билеты в транспорте без ввода паролей и использования смартфонов. Кроме того, технология может быть использована для хранения таких персональных данных, как история болезни.