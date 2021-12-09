СМИ: в Грузии с 2022 года можно будет вживить себе подкожные чипы

С 2022 года в Грузии будут доступны шведские подкожные чипы BioHax International. Как сообщили каналу Formula в компании iPlus, переговоры с поставщиком находятся на завершающей стадии и в первые дни января планируется импортировать около 50 тысяч имплантов.

По словам генерального директора iPlus Кахи Сепиашвили, чип будет совмещать в себе функции паспорта, кредитной карты, а также ключей от дома и машины.

Biohax International была основана шведским предпринимателем Йованом Остерлундом. Компания специализируется на вживлении микрочипов между большим и указательным пальцами. Авторы утверждают, что эта система безопасна и не может быть взломана через интернет.

Имплант – это чип размером с рисовое зерно. Он позволяет пользователям открывать электронные замки, заводить машину, оплачивать покупки или билеты в транспорте без ввода паролей и использования смартфонов. Кроме того, технология может быть использована для хранения таких персональных данных, как история болезни.