Глава МИД Литвы: нельзя позволить России менять европейский выбор Грузии и Украины

Хотя российская угроза сегодня направлена на Украину, в цели Москвы входит и Грузия. Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

По словам главного литовского дипломата, нельзя позволить России изменить европейский выбор Тбилиси и Киева. «Мы не можем этого допустить», — сказал Ландсбергис.

«Цель России – стратегические изменения в регионе, а выдвинутые требования (о нерасширении НАТО, — прим. ред.) касаются как выбора Грузии, так и Украины и Молдовы – трансатлантического и европейского выбора. И именно это пытается изменить Россия», — цитирует дипломата телекомпания Formula.

В ходе встречи Залкалиани и Ландсбергис подчеркнули общую позицию о том, что решения НАТО по таким вопросам, как суверенный выбор стран, желающих вступить в альянс, не может быть пересмотрен. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в оккупированных регионах Грузии и в целом на Южном Кавказе.