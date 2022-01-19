19 января православный мир отмечает Крещение Господне

Грузинская православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление).

Праздничная литургия в кафедральном соборе Пресвятой Троицы началась в 10:00.

Праздник Крещения Господня установлен в память о евангельском событии, когда 30-летний Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в водах Иордана. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству крещения — одному из семи главных церковных таинств, через которое человек как бы заново рождается для жизни во Христе.