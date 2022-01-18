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МИД Украины: мы не получали от России информацию об эвакуации дипломатов

SOVAОт

Министерство иностранных дел Украины не получало от российской стороны информацию об эвакуации дипломатов из страны.

Ранее об эвакуации семей сотрудников российских посольств сообщила газета The New York Times.

«Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников», — заявил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко.

При этом он добавил, что Украина не намерена эвакуировать своих дипломатов, работающих в России. По словам Николенко, сотрудники диппредставительств работают в обычном режиме.

The New York Times: Москва начала эвакуацию сотрудников посольства в Киеве

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