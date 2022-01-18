The New York Times: Москва начала эвакуацию сотрудников посольства в Киеве

За неделю до начала интенсивных дипломатических встреч в связи с наращиванием российских войск на украинской границе, Москва начала эвакуацию сотрудников посольства в Киеве. Об этом со ссылкой на высокопоставленного сотрудника украинской службы безопасности сообщила газета The New York Times.

Согласно информации, 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, покинули украинскую столицу еще 5 января.

«В последующие несколько дней за ними последовали еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове, на западе Украины. Дипломатам в двух других российских консульствах было сказано готовиться покинуть Украину», — пишет газета.

В статье отмечается, что сокращение численности российского диппредставительства в Киеве может быть как частью пропаганды, так и приготовлением к надвигающемуся конфликту или уловкой.

При этом в Вашингтоне вновь считают, что президент России Владимир Путин еще не принял решение о «вторжении» в Украину, говорится в статье.

На статью The New York Times уже ответил российский МИД. В ведомстве подчеркнули, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.