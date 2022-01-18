«Любовь к деревьям или демонстрация силы?»: статья NYT о хобби Иванишвили

Американское издание The New York Times посвятило статью грузинскому миллиардеру и основателю партии власти Бидзине Иванишвили.

Материал под названием «Любовь к деревьям или демонстрация силы?» рассказывает о хобби олигарха. В частности, о том, что в связи со строительством дендрологического парка в Шекветили несколько лет в приморский поселок свозились редкие деревья.

«Всего в парк было привезено более 200 деревьев, которые с корнями были вырваны из обедневших лесов маленькой кавказской страны. Большую часть деревьев Иванишвили отобрал лично.

Половину перевозили на барже, другую половину — на грузовиках. Пришлось увеличить русла рек, для того, чтобы уступить дорогу деревьям вставали поезда. Все это грузины получили в качестве доказательства тому, что он также безнаказанно может управлять страной, как и перевозить деревья.

Открытый для публики летом 2020 года, парк — редкое проявление его теневой, но чрезмерной представленности в Грузии.

У него нет официальной роли в правительстве, но критики Иванишвили говорят, что он по-прежнему влияет на процессы из-за кулис», — читаем в статье.

В материале приводится комментарий Георгия Гахария — бывшего премьер-министра и соратника Бидзины Иванишвили. Гахария отмечает, что вся власть в Грузии сконцентрирована в руках одного человека и этим человеком является Иванишвили.

«Иванишвили сколотил состояние в России, где создал металлургическую и банковскую империю во время хаотичного периода перехода от советского строя.

В настоящее время его активы оцениваются в 6 миллиардов долларов, что больше, чем бюджет Грузии на 2021 год.

Многие грузины предполагают, что Кремль никогда бы не позволил такой собственности покинуть страну, если бы не был уверен, что она будет использована для покупки влияния в Грузии. Грузия — стратегически важная страна, пытающаяся сохранить свою независимость вопреки соседней Турции и амбициям России», — пишет автор.

The New York Times пишет, что во время своего пребывания в правительстве Иванишвили придерживался евроатлантического курса Грузии, но вместе с тем пытался найти прагматичный подход к Москве.

«Кажется, сейчас Иванишвили больше интересует его эксцентричное увлечение, которое проявлялось даже за короткое время его пребывания на посту премьер-министра < >

Интерес к деревьям может быть вполне безобидным, но другое дело, когда этот интерес проявляет влиятельный миллиардер», — говорится в заключительной части статьи.