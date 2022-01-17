Грузия открыла фармацевтический рынок для Турции. Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. При этом он отметил, что из Турции будут импортироваться высококачественные лекарства, соответствующие стандартам GMP.

Согласно Гарибашвили, это позволит существенно сократить стоимость лекарств.

«Как и обещали, мы сегодня подписали постановление правительства. Соответственно, турецкий рынок уже открылся, и из Турции будут импортироваться высококачественные лекарства, соответствующие стандартам GMP. Как вы знаете, я открыто говорил об этом. Разница между ценами существенная. Если самые востребованные лекарства у нас стоят 10 лари условно, в Турции они стоят лари и два лари. Поэтому никаких аргументов, почему не надо было открывать турецкий рынок, я не услышал. Решение вступило в силу сегодня, и я надеюсь, что компании-импортеры будут завозить высококачественные лекарства из Турции, что значительно снизит цены на лекарства в стране», — заявил Ираклий Гарибашвили.