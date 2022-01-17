Перед зданием Минздрава проходит акция в поддержку вынужденно перемещенных лиц

Перед зданием Минздрава Грузии проходит акция в поддержку вынужденно перемещенных лиц. У ведомства собрались гражданские активисты и представители различных оппозиционных партий.

Акция молчаливая, без политических обращений.

«Прежде всего, мы требуем, чтобы эти люди были немедленно обеспечены достойными условиями жизни, где их жизни не угрожала бы опасность, а затем, чтобы они были обеспечены надлежащим жильем на длительный срок. Мы должны помнить, что у государства перед этими людьми есть обязательства и долг, какого нет перед другими» — заявил Григол Гегелия из «Лело для Грузии».

Напомним, 16 января один из жителей бывшего санатория «Картли», 52-летний Зураб Чичошвили спрыгнул с крыши здания. По словам соседей, чтобы привлечь внимание властей к жилищным проблемам ВПЛ, которые уже много лет живут в невыносимых условиях.