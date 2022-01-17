После самоубийства соседа ВПЛ, проживающим в аварийном санатории «Картли», пообещали жилье

В Министерстве по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты прокомментировали самоубийство 52-летнего мужчины, который в знак протеста против невыносимых жилищных условий прыгнул с крыши здания бывшего санатория «Картли» в районе Тбилисского моря.

Инцидент произошел 16 января, Зураб Чичошвили и его соседи, проживающие в аварийном здании, являются вынужденно перемещенными из Абхазии лицами, они долгое время пытались обратить внимание властей на свои проблемы, требуя предоставления альтернативной жилплощади.

В ведомстве заверили, что все ВПЛ, проживающие в бывшем санатории, в 2022 году в обязательном порядке получат новое жилье.

«По факту инцидента начато расследование, и причина смерти Зураба Чичошвили будет установлена ​​соответствующей службой», — говорится в распространенном министерством письме.

«Общественности известно, что Агентство по делам эко-мигрантов выдало административное обещание семьям, проживающим в здании. Им предложили два варианта. ВПЛ могут сами выбрать квартиру в Тбилиси, ее покупку обеспечит Агентство. У вынужденно перемещенных семей есть и альтернатива – дождаться строительства квартир, приобретенных Агентством. В таком случае Агентство совместно с правлением обеспечат их арендованной жилплощадью», — сказано в заявлении.