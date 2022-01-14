С 17 января в Грузии меняются правила карантина и самоизоляции. По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, сроки для вакцинированных, невакцинированных и переболевших коронавирусом лиц будут разными.

«В последний период стало возможным и были выданы соответствующие международные рекомендации по сокращению сроков изоляции / карантина. Сроки следующие: для бессимптомных / легких случаев это будет 8 дней, причем не менее 24 часов после появления симптомов, и настоятельно рекомендуется ношение маски в течение следующих 5 дней после изоляции.

При среднетяжелом и тяжелом течении болезни срок – минимум 10 дней. Налицо должна быть динамика значительного улучшения в течение последних 24 часов. В этом случае тоже следующие 5 дней после окончания изоляции необходимо строго носить маску.

Что касается контактов, сроки и здесь сокращаются. В случае, если контактное лицо вакцинировано – как с бустер-прививкой, так и двумя вакцинами, на протяжении двух недель – 90 дней после прививки карантин для них отменяется. В течение 60 дней после болезни карантин могут не проходить и переболевшие лица при условии строгого соблюдения масочного режиме в течение 10 дней после контактирования.

Что касается непривитых лиц, то по-прежнему в силе рекомендация оставаться на карантине в течение 8 дней после контакта и пользоваться маской в течение 9-12 дней», — сказала Габуния.