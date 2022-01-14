Лавров заявил об «американских инструкторах» в Грузии в 2008 году

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в 2008 году грузинскую армию инструктировали американские военные. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции, коснувшись ситуации в Донбассе.

По словам Лаврова, в Украине сегодня находятся сотни западных военнослужащих – «американцев, британцев и прочих». Как утверждает министр, Запад говорит Москве, что это всего лишь инструкторы, что они не участвуют в боевых действиях.

«Но я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии – и белые, и афроамериканцы – инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине, потому что это будет переходом всех возможных красных линий, это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных», — сказал Лавров.

Глава МИД России также заявил о поставках Западом вооружений украинской стороне. По его словам, «накачивание» этой страны оружием создает дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе. «Нам это абсолютно неприемлемо по понятным причинам», — добавил министр.