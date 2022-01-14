Адвокат Саакашвили: Украина возбудила дела против сотрудников Пенитенциарной службы Грузии

В Украине возбуждено несколько уголовных дел в отношении сотрудников пенитенциарных учреждений Грузии. Об этом журналистам сообщил украинский адвокат Михаила Саакашвили Евгений Грушовец. По его словам, расследуются факты пыток, бесчеловечного обращения, причинения вреда здоровью и жестокого обращения с третьим президентом Грузии.

Как стало известно, Саакашвили обратился с официальным заявлением в Генеральную прокуратуру Украины, попросив признать его потерпевшим. По мнению адвоката, грузинские власти доказали, что сами не способны расследовать эти дела, а независимую Службу госинспектора, которая могла бы это сделать, правящая партия решила расформировать. Грушовец выразил уверенность, что Киев сделает все возможное для привлечения виновных к ответственности.

«Мы уже провели ряд встреч с украинскими госструктурами. Врачи и эксперты готовы приехать в Грузию, чтобы оценить степень ущерба, нанесенного здоровью Саакашвили. Когда мы вернемся в Украину, то внесем соответствующие документы в Генеральную прокуратуру», — сказал адвокат. Он также сказал, что в Грузии ведется системная и систематическая работа по нанесению еще большего вреда здоровью экс-президента.

Другой украинский адвокат Саакашвили, Владислав Гришенко, заявил, что Киев защищает интересы своих граждан в любой точке мира и использует для этого все рычаги. Поэтому в Украине было заведено дело о пытках Михаила Саакашвили и приеме им неизвестных психотропных препаратов.