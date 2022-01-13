Salome Zourabishvili 44 scaled #новости Грузия-НАТО, Йенс Столтенберг, Саломе Зурабишвили

Зурабишвили: мы видим, что Грузия может рассчитывать на своих партнеров

SOVAОт

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала ход саммита Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По итогам встречи 12 января генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники на ней подтвердили политику открытых дверей.

«Сегодня было важное заявление Йенса Столтенберга. В эти трудные геополитические времена мы видим, что Грузия может рассчитывать на своих партнеров в дальнейшей поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности».

Отметим, что генсек НАТО назвал встречу с представителями России сложной и важной. Он добавил, что разногласия между Брюсселем и Москвой будет непросто разрешить, но начало диалога уже является положительным знаком.

Двери НАТО останутся открытыми. Что Альянс предлагает Москве взамен

SOVA

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