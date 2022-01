Зурабишвили: мы видим, что Грузия может рассчитывать на своих партнеров

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала ход саммита Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По итогам встречи 12 января генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники на ней подтвердили политику открытых дверей.

«Сегодня было важное заявление Йенса Столтенберга. В эти трудные геополитические времена мы видим, что Грузия может рассчитывать на своих партнеров в дальнейшей поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности».

Important statement today by @jensstoltenberg. In these difficult geopolitical times, we see that Georgia can rely on its partners to continue supporting our sovereignty and territorial integrity.

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 12, 2022