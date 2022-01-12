Песков: «Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию»

По заявлению пресс-секретаря российского президента, Москву беспокоит «любое расширение НАТО». Как отметил Дмитрий Песков, Альянс представляет собой не что иное, как инструмент конфронтации.

«Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО — это не институт развития, НАТО — это инструмент конфронтации. Инструмент конфронтации. Альянс так задумывался, он так проектировался, он так был реализован, он так развивается, и он так существует. И это абсолютно очевидный факт. Поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу», — заявил Песков.

12 января в Брюсселе состоялось первое с 2019-го года заседание Совета Россия – НАТО (СРН). Оно продолжалось 4 часа. По завершении встречи перед журналистами выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который в очередной раз отметил: «У России нет права вето на решение» о расширении НАТО.

По словам Генсека, в Альянсе готовы к дальнейшим переговорам с Москвой по таким вопросам как контроль за вооружениями и развёртывание ракет. Россия запросила дополнительное время для ответа на эти предложения, добавил он.