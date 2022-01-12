Столтенберг упомянул Грузию один раз: «Мы не пойдем на компромисс»

Отвечая на вопрос украинского журналиста на пресс-конференции по итогам встречи Россия-НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил: Москва разместила свои вооруженные силы в Грузии, в Украине, в Молдове несмотря на то, что ее туда никто не приглашал.

По словам Столтенберга, страны-члены НАТО в очередной раз призвали Кремль вывести войска с территории суверенных государств.

«У России имеются вооруженные силы в Грузии, в Украине, в Крыму, в Молдове. Эти силы находятся там без согласия правительств этих стран, их никто не приглашал туда. Страны НАТО призвали Россию вывести эти силы и уважать суверенитет этих стран. Уважение границ всех стран — фундаментальный принцип. НАТО готово вести диалог с Россией, но мы не пойдем на компромисс в отношении наших принципов < > Страны НАТО оставляют за собой право защищать и оборонять друг друга», — отметил Генсек НАТО и еще раз подчеркнул: в случае эскалации обстановки в Украине, Москве придется заплатить высокую цену.