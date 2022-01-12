В MOMA Tbilisi открывается эксклюзивная выставка серографической коллекции

Выставка эксклюзивной серографической коллекции открывается в Музее современного искусства Зураба Церетели (Moma Tbilisi) в Тбилиси.

Помимо уникальных принтов в Музее современного искусства MOMA будет представлен совместный проект мультимедийных художников. В частности, на выставке будет сделан акцент на творчестве четырех грузинских художниц, которые представят четыре независимых видеоинсталляции.

Участницами выставки являются: Элене Раквиашвили, Мари Атанели, Хосилита, Кристина Тусиашвили.

«Используя одну и ту же среду, все четыре художницы предлагают свою попытку увидеть мир с совершенно другой, новой точки зрения. Каждый проект характеризуется интенсивностью изложения, категоричностью тона и формы. У вас будет возможность познакомиться с художниками, которые расскажут о своих творениях и проектах, представленных на выставке», — говорится на сайте проекта.

Открытие экспозиции пройдет 12 января. Выставка продлится в музее Moma до 22 января включительно.