Что такое Совет Россия-НАТО и с какой целью он создавался

В Брюсселе начались переговоры в рамках формата Совета Россия–НАТО (СРН). Это второй из трех раунд консультаций этой недели между Москвой и Западом.

10 января замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встречался с заместителем Госсекретаря США Венди Шерман, однако, у сторон не получилось сдвинуться с мертвой точки, которой стал ультиматум Кремля о нерасширении Североатлантического альянса на Восток и задокументированное намерение не принимать в ряды организации Тбилиси и Киев. Впереди заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также пойдет разговор о «гарантиях безопасности».

Сегодняшняя встреча проходит в рамках механизма для консультаций, формирования консенсуса, сотрудничества, принятия совместных решений и проведения совместных действий. Именно с этой целью и создавался СРН в 2002 году. В составе СРН государства-члены НАТО в индивидуальном порядке и Россия работали в качестве равных партнеров по широкому спектру вопросов безопасности, представляющих общий интерес.