Что такое Совет Россия-НАТО и с какой целью он создавался

В Брюсселе начались переговоры в рамках формата Совета Россия–НАТО (СРН). Это второй из трех раунд консультаций этой недели между Москвой и Западом.
10 января замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встречался с заместителем Госсекретаря США Венди Шерман, однако, у сторон не получилось сдвинуться с мертвой точки, которой стал ультиматум Кремля о нерасширении Североатлантического альянса на Восток и задокументированное намерение не принимать в ряды организации Тбилиси и Киев. Впереди заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также пойдет разговор о «гарантиях безопасности».
Сегодняшняя встреча проходит в рамках механизма для консультаций, формирования консенсуса, сотрудничества, принятия совместных решений и проведения совместных действий. Именно с этой целью и создавался СРН в 2002 году. В составе СРН государства-члены НАТО в индивидуальном порядке и Россия работали в качестве равных партнеров по широкому спектру вопросов безопасности, представляющих общий интерес.
После российской агрессии в Грузии 2008 года (августовская война), работа механизма затормозилась. В апреле 2014 года вслед за незаконным военным вмешательством России в Украине и нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины Североатлантический союз приостановил все практическое сотрудничество между НАТО и Россией, в том числе сотрудничество, которое осуществлялось в рамках СРН. Однако Альянс принял решение оставить открытыми каналы связи в СРН и Совете евроатлантического партнерства на уровне послов и выше, чтобы позволить вести обмен мнениями, прежде всего по кризису в Украине.
Три заседания Совета Россия–НАТО прошли в 2016, три – в 2017, два – в 2018 и два в 2019 году.
Тридцать отдельных стран НАТО и Россия являются равноправными партнерами в СРН, тогда как в рамках СПС встречи проходили в двустороннем формате «НАТО+1».
Молчание «Мечты»: почему Грузия не замечает кризис Россия-НАТО