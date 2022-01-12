Дело TBC Bank: банкиры намерены обжаловать решение суда

Учредители TBC Bank и партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе намерены обжаловать сегодняшнее решение Тбилисского городского суда, согласно которому они признаны виновными в групповом мошенничестве.

«Никакого преступления совершено не было. Никаких признаков и свидетельств преступления нет. Это была борьба за спасение крайне важного для нашей страны финансового института, который мы спасли, сделали лицом успеха нашей страны, мы добьемся того же в политике, наша страна станет образцом успеха в регионе», — сказал Бадри Джапаридзе на брифинге в офисе партии «Лело» после оглашения судьей приговора.

Решение Тбилисского городского суда Мамука Хазарадзе назвал ложным. По его словам, прокуратура обвиняла банкиров в «предполагаемом отмывании денег», произошедшем 12 лет назад. По словам Хазарадзе, согласно следствию, сумма мол исчезла в 2008-м году, а обвинение предъявлено в мошенничестве, совершенном в 2012-м. При этом лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» подчеркнул: не было ни расследования, ни потерпевшей стороны.

«Это нонсенс. Это суд, который каждый из нас и все общество должны демонтировать», — заявил политик.

Напомним, 12 января Тбилисский городской суд признал Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели виновными и приговорил их к 7 годам лишения свободы, впрочем, статью по которой изначально было предъявлено обвинение, переквалифицировали. Ранее обвиняемым в «отмывании денег» в конечном счете было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Примечательно, что в связи с истечением срока давности преступления они освобождены от отбывания наказания.

Напомним также, прокуратура Грузии начала расследование в отношении основателей и бывших руководителей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в августе 2018 года и предъявила им обвинения в июле следующего года. Им инкриминировалась легализация порядка 17 миллионов долларов незаконных доходов. Согласно прокуратуре, эпизод имел место в 2008 году. Автандил Церетели проходил по делу, как пособник.